Kızılelma’dan kol uçuşu

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonuyla devam ediyor. Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev yaptı. Gerçekleştirilen testte insansız savaş uçağı üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan 2 insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eşgüdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez 2 insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

DEVRİYE GEZDİ

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, “Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türkler açıyor. İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak” dedi.

TÜRKİYE KENDİ ROTASINI ÇİZİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:“Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir ‘ilk’ dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler.”

GÖRGÜN: DÜNYADA İLK KEZ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Gök Vatan’da dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyet daha başarıyla hayata geçirildi. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA Projesi kapsamında KIZILELMA insansız savaş uçaklarımız, Azra Milli Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti. Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Ortaya konan bu yetenek otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zekâ destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştığımız ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır.”