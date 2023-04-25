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KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak Atatürk Havalimanı'nda

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#TEKNOFEST#KIZILELMA#Bayraktar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 12:44

Milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere havalandı. CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, KIZILELMA'nın uçuşun ardından Atatürk Havalimanı'na indiğini bildirdi. KIZILELMA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde halkla buluşacak.

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TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, saat 12.30'da Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA, TEKNOFESTe katılmak Atatürk Havalimanında

KIZILELMA'nın, yaklaşık 45 dakika sürecek uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

KIZILELMA, TEKNOFESTe katılmak Atatürk Havalimanında

KIZILELMA VE AKINCI'DAN KOL UÇUŞU

Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

KIZILELMA ile AkıncıI TİHA kol uçuşu yaparak bir ilki gerçekleştirmiş, insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konulmuştu.

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

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Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

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Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor. (Kaynak: TRT HABER)

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#TEKNOFEST#KIZILELMA#Bayraktar

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