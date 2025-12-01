KIZILELMA jet avladı

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ‘Gök Vatan’ savunmasında en kritik eşiklerden birini daha aştı. Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test, insansız bir savaş uçağının jet motorlu bir hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçti. Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için tasarlanıyor. Henüz dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken, Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon’dan kalkan F-16 savaş uçaklarının kokpitinde yer alarak tarihi atışa havadan nezaret etti. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de testi takip eden heyette yer aldı.

F-16’LARLA KOL UÇUŞU

Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. F-16’lar ile gökyüzünde 5’li kol uçuşu gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız müşterek harekât yaparak geleceğin hava muharebe konseptini sergiledi. Bu sırada bir Bayraktar AKINCI TİHA da uçuşa eşlik ederek tarihi anları havadan görüntüledi.

GÖKYÜZÜNDE ‘MİLLİ ZİNCİR’

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA’nın dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attığını ifade ederek “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Savunma Sanayi Başkanlığı’na, ASELSAN’a, TÜBİTAK SAGE’ye ve Baykar’daki yol arkadaşlarıma bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da “Sinop semalarında tarihi bir ‘milli zincir’ kuruldu. Hava-hava görev zincirinin tüm halkalarını tamamen milli imkânlarla tamamladık” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından “Milli teknoloji kapasitemiz hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin artık platform, sistem ve mühimmat ekseninde yerli ve milli bir ekosistemi uçtan uca tasarlayan ve üreten bir noktaya ulaştığını kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Bayraktar KIZILELMA’nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anları paylaştı.

MURAD’LA GÖRDÜ GÖKDOĞAN’LA VURDU

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçak, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi’ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu. Testle birlikte Bayraktar KIZILELMA’nın havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulandı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan, milli hava-hava füzesi, milli bir radar tarafından güdümleyerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkânlarla tamamlandı.