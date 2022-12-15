Kızılelma göklerde... ‘Daha fazla tutamadık uçtu’

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Bayraktar İHA ve SİHA’larıyla dünya çapında tanınan Baykar Teknoloji, MİUS olarak adlandırılan Muharip İnsansız Uçak Sistemi üzerinde ilk olarak 2013 yılında çalışmaya başladı. 2021 yılında ise MİUS projesiyle ilgili tasarım görselleri kamuoyuyla paylaşıldı. Selçuk Bayraktar uçağın isminin Kızılelma olduğunu 12 Mart 2022’de duyurdu ve ilk prototipin üretim hattına girdiğini söyledi. Uçuşa hazır olan prototip Samsun’da düzenlenen Teknofest 2022’de vatandaşların beğenisine sunuldu ve çok ilgi çekti.

EYLÜLDE MOTOR TESTİ

Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi 19 Eylül 2022’de yapıldı. Motorun başarıyla entegre olduğunun anlaşılması üzerine 20 Kasım 2022’de otomatik taksi ve hızlı koşu testlerine geçildi. Kızılelma 3 Aralık 2022’de ise piste çıktı ve teker kesme testine alındı.

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11 GÜN SONRA UÇTU

Uçak o gün hafifçe yükseldi. Selçuk Bayraktar kritik eşiğin aşıldığı o testin sonucunu, “Zor tutuyoruz… Bayraktar Kızılelma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah…” diyerek duyurdu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar dün paylaştığı sosyal medya mesajında ise, Kızılelma’nın ilk kez uçtuğunu duyurdu. Kızılelma’nın pistten kalkışı ve yükseliş anının videosunu paylaşan Selçuk Bayraktar, “Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun...” ifadelerini kullandı.