KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

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Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar KIZILELMA Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı" denildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak KIZIELMA'nın 4. test uçuşunun gerçekleştiğini açıkladı. Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA 4. test uçuşu. Sistem Tanımlama Testi" diyerek test uçuşunu paylaştı.