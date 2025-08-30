Kızılderili kökenli iş insanı Trabzon'a yerleşti! Gören şaşırıyor 'Bize her yer Trabzon'

Haberin Devamı

ABD'nin Kansas City kentinden tatil için ailesiyle 6 yıl önce Doğu Karadeniz'e gelen Kızılderili kökenli iş insanı Jeremiah Beltran, yeşil yaylaları ve muhteşem doğasına hayran kaldığı Trabzon'dan ayrılmakta güçlük yaşadı. Beltran ailesi, bir sonraki ziyaretlerinde Trabzon'da yaşamaya karar verdi. Kısa sürede kentte alışan aile, futbol özlemlerini, Trabzonspor takımının maçlarını izleyerek gidermeye çalıştı. Ülkesinde güreş sporu da yapan Jeremiah Beltran, eşi Karin ile çocukları Alivia (12), Micah (13), Ezekiel (15) ve Kya Beltran (17), Trabzonspor'un maçını tribünden izlemesi sonrası kendileri ve bordo mavili takım arasında bağ oluştu.

Haberin Devamı

Kentte 5 yıldır kalıp, ülkelerine giriş-çıkış yapan ABD'li aile, fanatik taraftarı oldukları Trabzonspor'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, Kızılderili şapkalarıyla stadyumda yerlerini alıp, bordo mavili takımı destekliyor. Evlerinde duvarlarını Trabzonspor'un şampiyonluk posterleri ve imzalı formalarla süsleyen ailenin bordo mavi sevgisi, Trabzonspor'la özdeşleşen 'Bize Her Yer Trabzon' mottosunu da anlamlandırıyor. Maç günlerini şölen gibi yaşayan aile, Trabzonspor'un marş ve tezahüratlarını öğrenmeye çalışıyor. Jeremiah Beltran'ın uzaktan online eğitimlerini sürdüren 4 çocuğundan 2’si ise kentte amatör futbol takımlarında top koşturuyor. Kızılderili ailenin belgesellere konu olacak tutkuları, futbolun evrensel birleştirici gücünün yanı sıra şehre duyulan sevginin aidiyete dönüştüğünü de gösteriyor.

ABD’den Trabzon'a uzanan hikayeleri ve Trabzonspor'la yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Jeremiah Beltran, "Daha önce İstanbul, Ankara ve Bursa'ya gezmek amaçlı gitmiştim. Arkadaşım bana, 'Trabzon'a gittin mi' diye sordu. Ben de gitmediğimi söyledim. Arkadaşım söyleyince de Trabzon'a geldim. Buraya 2020 yılında önce ben ve eşim geldik. Buraya geldim; doğası, yaylaları, yeşilliği, dağları, denizi çok güzeldi ve çok sevdim. Aynı hafta Trabzon'da ailem için bir ev aldım. Burada ilk olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı vardı ve Trabzonspor o maçı kazanmıştı. O maçta Trabzonspor'u çok sevdim. Çünkü Trabzonspor taraftarı çok farklı. Çok güzel bir zaman geçirmiştim. Şehri ve Trabzonspor'u çok sevince buraya dönme kararı aldık" dedi

Haberin Devamı

Maç günlerini şölen gibi yaşadıklarını belirten Jeremiah Beltran, "Biz artık Trabzon’da yaşıyoruz. İki yıl önce tekrar Amerika'ya gittik ve orada küçük bir tatil geçirdik. Trabzon'un insanları çok sıcakkanlı. Öncesinde belki biraz agresif olarak biliniyor. Biz de aynı biraz agresifiz. Amerika'da New York'taki insanlar gibi. Pandemi döneminde burada çok insanla tanıştık. Oturduğumuz Boztepe'de çok insan tanıdık. İnsanlar çok sıcak kalpli. Maç günü evde Trabzonspor müziğini açıyoruz. Formalarımızı giyiniyoruz, çocuklar aksesuarlarını takıyor yüzlerine boya yapıyorlar. Ben en son şapkamı takıp çıkıyoruz. Bazı şarkıları telefondan bakıp söylüyorum. Bu yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Şampiyon Trabzonspor. Elbette kaybettiğimizde üzülüyoruz. Ancak gelecek hafta fırtınanın yeniden kopacağını biliyoruz; o yüzden problem yok" diye konuştu.

Haberin Devamı

'DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAMIŞTIM'

Trabzonspor’un şampiyonluk sezonundaki Antalyaspor maçına da gittiklerini söyleyen Beltran, "Çok çok mutluyduk. Çok güzel anlardı. Ben daha önce bir şampiyonluk yaşamamıştım. Sadece Amerika'da benim şehrimde Amerikan futbolunda şampiyon olmuştuk. Ancak burada çok farklı. Her yerde adeta parti vardı. İnsanlar doyasıya eğlendiler. Neredeyse her an eğleniyordu insanlar. 'Bize Her Yer Trabzon', o nedenle çok iyiydi" dedi.

'KAZANSAK DA KAYBETSEK DE TRABZONSPOR'U SEVİYORUZ'

Ailece Trabzon’u çok sevdiklerini, Trabzonspor'da ise en favori oyuncularının Uğurcan Çakır ve Paul Onuachu olduğunu dile getiren Jeremiah Beltran, Kızılderili şapkasıyla tribünlerde ilgi odağı olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un savaşçı bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Beltran, "Trabzon çok güzel bir şehir. Aile olarak Trabzon'u ve Trabzonspor’u çok seviyoruz. İki yıl önce Amerika'ya gittiğimizde 6 hafta sürmüştü. Ama çocuklar, 2 hafta sonra Trabzon'a dönmek istediklerini söyledi. Kızılderili şapkasıyla maça gittiğimde insanlar bana bakıp, 'bu ne' diye düşündü. Ancak bir problem yok. Çünkü bizim memleketimiz, Kansas City'de bu şapkalar var. Bordo-mavi renklere yakın olması için Amerika'dan aldığım bu Kızılderili şapkamı takıp maça gidiyorum. 'Bize Her Yer Trabzon' diyorsak; kazansak da kaybetsek de Trabzonspor'u seviyoruz" diye konuştu.