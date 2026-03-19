Kızıldeniz üzerinden Antalya kıyılarına geldi: Sürüler halinde geçiş yapıyorlar! 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi'

Falezlerde yürüyüş yapan vatandaşlar da deniz yüzeyinde yoğun şekilde denizanası görülmesinin şaşkınlığını yaşadı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen Rhopilema Nomadica'nın Akdeniz'in en büyük denizanası olduğunu söyledi.

Gökoğlu, denizanasının sürüler halinde akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını anlattı.

Şubat başlarından itibaren Antalya Körfezi'nde denizanalarının görülmeye başladığını bildiren Gökoğlu, "Yoğun şekilde geçiş devam ediyor. Balıkçılar için son derece riskli. Balıkçıların ağlarına yakalanıyor. Ağ temizlerken dokunmak zorunda kalıyorlar. Bu da vücutta kaşınma, yara gibi etkiler yapıyor. Denizanaları kıyıya ölü bir şekilde vuruyor. Özellikle çocuklar dokunabiliyor. Yüzerken denizde beyaz bir kütleyi gördükleri zaman uzak dursunlar. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor." dedi.Gökoğlu, denizanalarının geçişinin nisan sonunda sona ereceğini kaydetti.

GAZİPAŞA'DA DENİZANASINA DOKUNAN BALIKÇI YARALANDI

Gazipaşa'da 26 yıldır balıkçılık yapan Hasan Bülüç de ağına yakalanan denizanasını temizledikten sonra elinde kaşınma oluştuğunu belirtti.

Kaşınmanın bütün vücuduna yayılmaya başladığını, bu nedenle Gazipaşa Devlet Hastanesine başvurduğunu ifade eden Bülüç, "Elimde şişme arttı, yaraya döndü. Hastanede serum ve iğne tedavisi gördüm. 26 yıllık balıkçılık hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Diğer balıkçı arkadaşlarımızı da dokunmamaları için uyardık." diye konuştu.