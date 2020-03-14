MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızılcahamam’da termal tesis dezenfekte edildi
GeriGündem Kızılcahamam’da termal tesis dezenfekte edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Kızılcahamam’da termal tesis dezenfekte edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızılcahamam’da termal tesis dezenfekte edildi
Abone Olgoogle-news

Kızılcahamam’da hizmet veren özel bir termal tesis Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Korona virüs önlemleri günden güne artarken Kızılcahamam’da hizmet veren özel bir termal tesiste müşterilerine sağlıklı bir hizmet vermek açısından tesisleri dezenfekte etti. Termal tesis işletmecisi Hüseyin Ünal, “Dünyada hızla yayılan fakat ülkemizde alınan tedbirler sayesinde bu virüsü kontrol altına almak maksadı ile ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Bizler de sağlık sektörüne hizmet verdiğimiz için hem ilçemizdeki vatandaşlarımız hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için tesislerimizde hijyeni en üst seviyelere çıkardık. Önlemlerimizi alarak dezenfekte işlemimizi günlük ve rutin olarak yapmaktayız. Ülke olarak duyarlı olduğumuz ve tedbiri elden bırakmadığımız sürece İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağımızı ümit ediyorum” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle