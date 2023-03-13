Kızılay’dan ‘yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama

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Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kızılay’ın Hatay’da dağıttığı yemekten zehirlenenler olduğu iddiaları üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İddianın dile getirildiği gün ve öncesindeki 3 gün içerisinde Kızılay’ın yemek menüsünde İzmir köfte yer almamıştır. Kızılay, Hatay’da yemeklerini merkezi aşevinde yapmakta, bu yemekler 43 noktada yaklaşık 11 bin kişiye sunulmaktadır. Yapılan tüm yemeklerin 'şahit numuneleri' ise 3 gün süreyle herhangi bir olumsuzluk olması halinde incelenmek için bekletilmektedir. İddia sahibi şahsın ifade ettiği bölgede bugün öğle yemeğinde bin 500 kişilik, akşam yemeğinde ise bin 800 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır. Öğle yemeği menüsünde etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu, akşam yemeğinde ise Arap kebabı, bulgur pilavı ve meyve dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması, iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır” denildi.

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Açıklamada, “Kızılay koordinasyonunda afetin başından bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartılmıştır. Bu olağanüstü şartlarda dahi hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmadığı gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunmakta büyük yarar görüyoruz. İddiayı ortaya atan şahıs ve iddiada adı geçen tüm vatandaşlarımızın bilgisine başvurulacaktır. Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır” ifadelerine yer verildi.