Kızılay’dan nefes kesen ‘altın kan’ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Altın Kan#Nadir Kan Grubu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:00

İspanya’dan Gaziantep’e getirilen en nadir grup olan altın kan, anne ve bebeğini hayata bağladı. Türkiye’de ilk kez yapılan operasyonda, 72 saatlik ömrü olan 3 ünite altın kan için adeta zamana karşı yarış verildi...

Gaziantep’te yaşayan ve ilk iki gebeliğinde sorun yaşamayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan ileri taramalar ve ABD’den gelen test sonuçlarıyla Soylu’nun ‘Rh Null’ olarak adlandırılan ‘altın kan’ grubuna sahip olduğunu tespit edildi.

İSPANYA’DAN ANTEP’E...

Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi’nden gelen talep üzerine  Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya’da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul’a daha sonra Gaziantep’e ulaştırıldı. Dondurulmuş ünitelerin, çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi, operasyonu daha da kritik hale getirdi. Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı.

Kızılay’dan nefes kesen ‘altın kan’ operasyonu

Anne Naide Soylu, bebeğini sağlıkla kucağına aldı.

ANNE: İLK KEZ DUYDUM

Bebeğini sağ salim kucağına alan Naide Soylu, duygularını şu sözlerle anlattı: “İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korkmuştum. İspanya’dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, ama sonra rahatladım. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız.”          

6 MİLYONDA BİR KİŞİDE VAR

Literatürde Rh Null olarak bilinen bu gruba yalnızca 6 milyonda bir kişide rastlanıyor. Bu da onu dünyanın en değerli kan grubu yapıyor, dolayısıyla ‘altın kan’ olarak adlandırılıyor.

Kızılay’dan nefes kesen ‘altın kan’ operasyonu

3 ünite altın kan İspanya’dan soğuk zincirle getirildi.

TÜRKİYE’DE İLK

Türk Kızılay Kan Hizmetleri AR-GE ve İş Geliştirme Müdürü Nazlı Sözmen, “Bu süreci Türk Kızılay olarak ülkemizde ilk defa gerçekleştiriyoruz. Bu vaka, Kızılay’ın hayat kurtaran müdahalelerinin uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın en nadir kan gruplarından biri için yürütülen operasyon, gönüllü kan bağışının ve küresel işbirliğinin ne kadar hayati olduğunu gösterdi” dedi.

 

 

