Kızılay’dan İdlib’de engelli kamplarında kalanlara yardım, yetimhanedeki çocuklara iftar

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Türkiye ve dünya genelinde, ramazan ayında mazlumlara el uzatmaya devam eden Türk Kızılay, 7,1 milyon ihtiyaç sahibine umut olacak. Kızılay, öz kaynakları ve bağışçıların destekleriyle 1 milyar 922 milyon liralık büyük bir insani yardım çalışması gerçekleştiriyor. Yardımların bir ayağı da komşu ülke Suriye’ye uzanıyor.Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki heyet, İdlib’deki Al Şami Engelli Kampı’nı ziyaret etti, yardım kolisi dağıttı. Türk Kızılay tarafından ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar yemeği, 75 bin bayramlık ve 9 sevgi butiği aracılığıyla 345 binden fazla insana yardım ulaştırılacak.

’SURİYE’NİN KUZEYİNDE 4 MİLYON KİŞİYLE İLGİLENİYORUZ’

Al Şami Engelli Kampı’nda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Şu anda bulunduğumuz yer Al Şami Engelli Kampı. Burada 205 tane ev var, bu evlerde yaklaşık bin 200 kişi yaşıyor ve her evde de en az bir tane engellisi olan aileler yaşıyor. Biz Suriye’nin kuzey tarafında bu güvenli bölgede aslında 13 senedir 4 milyon kişiyle ilgileniyoruz diyebilirim. Buradakiler Suriye tarafının Esad rejiminin ulaşamadığı bölge ve tamamen Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta duran 4 milyon insandan bahsediyoruz. Tabii ki çok farklı hikayeler var ama hangi eve girerseniz girin bu dönemde belki 5 senede 6-7 defa ev değiştirmek zorunda kalmalarından bahsediyorlar. Dolayısıyla biz aslında Suriye’den Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerden bahsediyoruz ama Suriye’nin içinde de defalarca yerinden edilme gibi bir durum var aslında. Kendi bulundukları yerden Şam’dan Halep’e, Halep’ten İdlib’e gibi defalarca yer değiştiriyorlar, binlerce hala çadır kamplar var burada ve ihtiyaçlar çok fazla. Suriye’nin önünde gerçekten uzun bir yol var. Buranın halkı çok büyük mağduriyetler yaşadı, belki dışarıdan olan saldırıdan daha acı bir şekilde kendi içlerinde bu olayı yaşadılar. Bu mağduriyetlerin zamanla giderileceğini ve Suriye’nin tekrar ayağa kalkacağına güçlü bir ülke olarak Türkiye ve Suriye’nin kardeş ülkeler şeklinde birlikte devam edeceklerine inanıyoruz" dedi.

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’ÇOCUKLARIN YÜZLERİ GÜLÜYOR’

Al Şami Engelli Kampı’ndaki ziyaretin ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki heyet, İdlib Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Buradaki sevgi mağazasını ve fırınları inceleyen Yılmaz, kurulan sofrada ihtiyaç sahibi Suriyelilerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Türk Kızılay olarak Türkiye’nin dört bir tarafında, iftar sofralarında bir araya geliyoruz ve ramazanın coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Deprem bölgemizdeki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz, bugün de Suriye’deyiz. İdlib’de lojistik merkezimizdeyiz, bu lojistik merkez son 13 yıldır Suriye’nin kuzeyinde 4 milyon insana bir taraftan ekmek bir taraftan kıyafet bir taraftan da psikososyal destek sağladı. Dönem dönem çocuklarımızı misafir etti. Bugün bu masanın etrafın bu çok kıymetli çocuklarımız arasında Suriye’nin geleceği olan çocuklarımız var. Gördüğünüz gibi yüzleri gülüyor çünkü onlar kırmızı yelekli Kızılaylı ağabeyleri, ablaları geldiği zaman onlarla beraber oyun oynanacağını biliyorlar" şeklinde konuştu.