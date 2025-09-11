Kızılay'dan Demirören Medya çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Haberin Devamı

Türk Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü’nü bu yıl ‘İlk Yardım ve İklim Değişikliği’ temasıyla karşıladı. Etkinlik kapsamında Demirören Medya çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde trafik kazaları, yaralanmalar, bayılma, şok, kalp krizi, inme, epilepsi krizi ve diyabet gibi acil durumlarda yapılması gereken uygulamalar aktarıldı.

İKLİM KRİZİNDE İLK YARDIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü, bu yıl “İlk Yardım ve İklim Değişikliği” temasıyla hayata geçiriliyor. Türk Kızılay da bu özel gün vesilesiyle, iklim krizinin neden olduğu afetler ve sağlık risklerine karşı ilk yardım bilgisinin önemine dikkat çekiyor. Artan sıcaklıklar, sel, fırtına ve yangınlar gibi iklim kaynaklı felaketlerin her yaş grubunu farklı şekillerde etkilediğini vurgulayan Türk Kızılay, özellikle çocuklar ile yaşlı bireyler için temel yaşam desteği ve hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu belirtiyor.

SIK KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARINDA DOĞRU İLK YARDIM HAYAT KURTARIYOR

Günlük yaşamda karşılaşılan ani sağlık sorunlarında yapılan bilinçli ilk yardım müdahaleleri, kişinin hayatta kalmasında kritik rol oynuyor. Trafik kazaları ve yaralanmaların yanı sıra bayılma, şok, kalp krizi, inme, epilepsi krizi ve diyabet gibi durumlarda doğru ve zamanında yapılan ilk yardım uygulamaları, sağlık profesyonelleri gelene kadar hayati fonksiyonların korunmasına katkı sağlıyor. Toplumda sık karşılaşılan sağlık sorunlarında hızlı tanı ve doğru yönlendirme, bireyin yaşamını sürdürebilmesi açısından belirleyici olabiliyor.

KIZILAY, TÜRKİYE GENELİNDE 29 İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİYLE HİZMET VERİYOR

Türkiye genelinde 22 ilde toplam 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan Türk Kızılay, her evde en az bir ilk yardımcı olması hedefiyle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay, 13 Eylül 2025 Dünya İlk Yardım Günü'nde iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek toplumun ilk yardım bilgisiyle güçlenmesini hedefliyor.

9 AYDA 68 BİN 470 KİŞİYE EĞİTİM, 538 BİN 657 KİŞİYE BİLGİLENDİRME

Küresel İlk Yardım Referans Merkezi (GFARC) bünyesinde ilk yardım alanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 1 Ocak – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği eğitimlerle 68 bin 470 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verdi. Aynı dönemde 538 bin 657 kişi ise ilk yardım seminerlerine katılım sağladı.

İLK YARDIM FARKINDALIĞI İÇİN UYGULAMALI VİDEOLAR, EĞİTİMLER

Türk Kızılay, iklim krizine bağlı artan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 81 ildeki Orman Bölge Müdürlükleri'nde ilk yardım bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Orman gönüllülerine yönelik hazırlanan yardım bilinçlendirme videosu çeşitli medya kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca 2025 – 2026 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde, okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı doğru müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ilk yardım bilinçlendirme videosu öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak televizyon, gazete ve internet platformlarında yayınlandı. Türk Kızılay, medya kuruluşlarına yönelik olarak da özel bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilerek temel ilk yardım yöntemleri aktarıldı.