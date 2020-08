Kızılay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıldönümünde anlamlı sergi

Kızılay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıldönümünde Esenyurt'ta anlamlı bir sergi düzenlendi. Deprem bilincinin canlı tutulması amacıyla Marmara Depremi’nde yaşananlar düzenlenen sergiyle hatırlatıldı.

21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. Türkiye tarihini derinden etkileyen ‘Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için her yıl Kızılay’da anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kızılay Esenyurt Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenli olarak Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurularak depreme karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Düzenlenen sergiyle 21 yıl önce yaşanan depremin korkunç tablosu gözler önüne serildi. Sergide özellikle fotoğraflar ile ziyaretçilere depremin acı gerçekleri gösterildi.

Depremin ve afetlerin Türkiye'nin gerçeklerinden biri olduğunu hatırlatan Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Çolak; ‘Kızılay Esenyurt Şubesi olarak bizler bu deprem konusunda kamu kurumlarımızla beraber depreme dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız’ dedi.

Etkinlikte açıklama yapan Türk Kızılayı Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak; “Felaketleri hatırlamanın en önemli sonucu o felaketlerle ilgili tedbir almak olmalıdır. 1999 yılından 2020 yılına, tabi derenin altından çok sular aktı. Hem deprem bilinci hem devletimizin depreme, felaketlere karşı mukavemeti, bu konuda afet müdahale yönetmenliğinin değişmesi gibi birçok önemli gelişmeler yaşandı. “ açıklamasında bulundu.

Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak, “Bu hazırlık millet, devlet işbirliği içerisinde bütün kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek bir hazırlık olmalıdır. Bunun da en önemli ayağı, depreme dayanıklı olmayan binaların mutlaka dayanıklı hale getirilmesi, devletimizin başlatmış olduğu kentsel dönüşümün bu deprem felaketine karşı en büyük tedbirlerden biri olduğu bilinci içerisinde. “ ifadelerine yer verdi.

Aytekin Çolak; “Halkımızın ve mahalli yöneticilerimizin idarecilerimizin yardımcı olarak, hatta yol gösterici olarak, hatta biraz da risk alarak bu sıkıntılı binaların mutlaka yıkılıp yerine yenilerin yapılması sağlanması gerekir ki, öncelikle bir deprem esnasında kaybımızın en aza indirilmesi en önemli tedbirdir. " dedi.

Şube Başkanı Aytekin Çolak; “Bilim adamlarının istatistikleri ile yaptıkları araştırmada; normal zamanda bir liraya gerçekleştireceğimiz bir tedbir, maalesef felaket esnasında en az yedi liraya mal olmaktadır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın kendi bulundukları, oturdukları mekanların mutlaka deprem konusunda asgari dayanıklılığa sahip olması gerektiğini bilerek hareket etmeleri, eğer depreme dayanıklı değilse mutlaka çözüm için; idari birimleri, mahalli idareleri, devlet yönetimini, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirerek bu konuda gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde deprem olduktan sonra tabi ki müdahale etmek yine de çok önemli, bununla ilgili AFET Müdahale birimleri oluşturulmuş, AFAT başkanlığında. “ açıklamasında bulundu.

Aytekin Çolak; “Türk Kızılay’ımız da bu konuda öncelikle afetzedelerin ve müdahale eden birimlerin gıda ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiş ikinci önemli görevi de yine açıkta kalan vatandaşlarımızın barınma sorunlarının giderilmesi, hatta üçüncü öncelikte de buraya gelecek yardım malzemelerin lojistik hizmetlerinin sağlanması Türk Kızılay’ımız tarafından üstlenilmiş hizmetlerdir. Ancak bunun için hazırlıklı olduğumuz söylenemez, bütün gücümüzle en kısa zamanda bu hazırlıkları tamamlayıp, mutlak olacağını düşündüğümüz depremden ve felaketlerden önce inşallah başta demin belirttiğim gibi binalarımızda en az hasarı alabileceğimiz şekilde çalışmaları yapmak daha sonra da bu afetlere müdahaleyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek hedefimiz, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın her zaman olduğu gibi bu felaketlerde de milletinin yanında olduğunu belirten Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak, Marmara Depremi'nde yitirilen canlar başta olmak üzere tüm felaketlerde Hakk'ın rahmetine kavuşan vatandaşları rahmetle anarak, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.