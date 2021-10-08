Kızılay vurguncularına 9’ar yıl hapis

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, savcılık talimatı ile yürüttükleri soruşturma geçen yıl haziran ayında operasyona dönüşmüştü. Haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11’i tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, davanın açılması ile birlikte tahliye edildi. Soruşturmayı takip eden ekipler, Kızılay Sancaktepe Şubesi’ne ait depolara boşaltılması gereken, mont, kazak, pantolon gibi on binlerce parça giysinin Emrah Aytar (33) ile babası İsmail Hakkı Aytar’a (71) ait 7-8 depoya boşaltıldığını tespit etti. Ekipler, depolara boşaltılan mallardaki etiketlerin çıkarılarak semt pazarlarında satıldığını belirledi.

ZARAR 4.2 MİLYON TL

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar ise önceki gün yapılan duruşmada çıktı. Emrah ve İsmail Hakkı Aytar, pazarlarda sattıkları malların Kızılay’a değil kendilerine ait olduğunu öne sürdü. Emrah Aytar, şubede yaptığı görev nedeni ile 3 bin 500 lira maaş aldığını söyledi. Ancak Aytar’ın, çeşitli kişiler üzerine çok sayıda mülk edindiği kaydedildi.

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Aytar’ın yargılama sürecinde de lüks otomobiller kullanmaya devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Emrah Aytar’ın annesi Hatun Yalçın’ın bir bankadaki hesabında ise 1 milyon lira bulundu. Yalçın, söz konusu parayı kadın kuaförü olarak kazandığını söyledi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda ise Yalçın’ın hesabına Temmuz 2018 ile Eylül 2019 arasında 14 ayrı işlemde 580 bin TL’nin yatırıldığı bilgisi yer aldı. Raporda, Kızılay’ın zararının ise 4.2 milyon TL olduğu öne sürüldü.

CEZALARI BELLİ OLDU

Yapılan yargılama sonrası mahkeme İsmail Hakkı Aytar, Emrah Aytar ile yanlarında yevmiyeci olarak çalışan Mehmet Karagöz (47) ve Mustafa Karagöz (49) kardeşler ile Salih Yavuz’a (49) 9’ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca 5 sanığın 75’er bin TL de adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, sanıklar Kızılay Sancaktepe Şube’si eski başkanı Cihan Yalçın (52), Yalçın’ın şubede çaycılık yapan kardeşi Himaye Özdemir (47), ablası Hatun Yalçın (57) ile akrabaları Kadir Yalçın (41), Tazebey Daşdemir (41), Veysal Çiçek (39) ve Özcan Bayraktaroğlu’nun (44) beraatlarına karar verdi.