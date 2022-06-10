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Kızılay vekâlet ücretlerini açıkladı

#Kızılay#Kurban#Türkiye
Kızılay vekâlet ücretlerini açıkladı

Türk Kızılay bu yıl kurban vekâleti fiyatlarının yurtiçi için 2 bin 475 lira, yurtdışı için 1475 lira olacağını açıkladı.

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Yurtdışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 dolar veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 dolar veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay’a verebilecek. Türk Kızılay’ın Sütlüce’deki merkezinde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Hedefimiz yurtiçinde 42 bin, yurtdışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapılmış durumda’’ dedi.

VEKALET NASIL VERİLECEK

Vekâletler bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr mobil uygulama, 168 Kızılay ücret danışma ve bağış hattı, PTT İşlem merkezleri ve Kızılay şubelerinden verilebilecek.

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#Kızılay#Kurban#Türkiye

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