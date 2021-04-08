Kızılay ramazanda 1 milyon haneden fitre bekliyor

Kınık, dün basın toplantısı yaparak ramazan faaliyetlerini anlattı:

“206 bin aileye ramazanda 500 TL’lik nakit yardım yapacağız. Toplam 103 milyonluk nakit yardım bu ailelerimize ulaştırılacak. 40 bin aileye 250 TL’lik bir alışveriş desteği sağlayacağız. Alkol veya tütün mamulleri alınamayacak. Geleneksel gıda kolimizde temel ihtiyaçlara destek olacağız. Bu paketin bedeli 120 TL. 175 bin gıda kolisi planlandı. Bu yaklaşık 700 bin kişiye ulaştırılacak. 18 farklı ülkede de 102 bin gıda kolisini dağıtacağız. 110 bin kişiye de bayramlık giysi desteği sağlayacağız.”

BEDELİ 28 LİRA

1 milyon haneden fitre bekliyoruz. Cep telefonları aracılığıyla 1877’ye gönderecekleri bir mesajla 28 TL’lik bir fitre veya fidye bedeli ödemiş olacaklar. Oruç tutamayacak olan vatandaşlarımız, eğer fidye vermek istiyorlarsa, tutamadıkları gün kadar SMS gönderebilir.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara