Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;

Pozisyon Şehir - Ülke Yayın Tarihi Genel Başvuru (Lisans Stajyeri) (2020StajLisans) Ankara 22.6.2020 Stajyer (Endüstri Mühendisi) (StajEn) Ankara 22.6.2020 Genel Başvuru (Lise Stajyeri) (2020STAJLİSE) Ankara 22.6.2020 Genel Başvuru - Engelli Personel 2020 (ENGL-PERS2019) Ankara 3.6.2020 Doktor (Doktor 2018) TURKIYE 14.5.2020

STAJYER ALIMI

1868 yılından günümüze toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen; kan, afet, uluslararası yardım, göç hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim gibi alanlarda faaliyet sunan Türk Kızılay bünyesi için "Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Sosyal Hizmetler, İİbf, Bağış Yönetimi, Şube Hizmetleri, Yazı İşleri ve Arşiv, Göç Hizmetleri, Psikoloji, Hemşire, Lojistik ve Bilgi Teknolojileri" alanlarında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere "Kısmi ve Uzun Süreli" olarak çalışabilecek "Stajyerler" aramaktayız.





Üniversitelerin bahsedilen departmanlara yönelik ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden, (mezun adaylar kabul edilmemektedir)

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan,

Staj zorunluluğu bulunan ve sigortası okul tarafından karşılanan,

İlgili üniversite tarafından devlet katkı payının ödenebileceğini kurumumuza belgeleyebilen,

İletişim becerileri güçlü,

Öğrenmeye ve gelişime açık,

Ekip çalışmasına yatkın,

Sorumluluk sahibi,

Araştırmacı.

ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun,

%40 veya üzeri engellilik oranına sahip (rapor beyanı zorunludur),

İleri seviyede İngilizce veya Arapça bilgisine sahip,

İletişim becerisi yüksek,

Tercihen satın alma, mali işler ve idari işler alanında tecrübeli,

MS Office programlarını kullanabilen,

Tercihen SAP programı kullanabilen,

Dosyalama ve dokümantasyon yapabilen,

İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,

İşlerini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu olmayan,

Seyahate engel bir durumu olmayan

Ankara ilinde ikamet etmesine mani bir durumu olmayan

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

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