Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kızılay personel alımı başvuru ekranı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan pozisyonlar için müracaatları kabul ediyor. Şu ana kadar pek çok alanda istihdam sağlayan Kızılay, staj başvurusu, doktor alımı ve engelli personel alımı gibi pek çok pozisyon için süreci tamamlıyor. Peki, Kızılay personel alımı ve staj başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kızılay personel alımı başvuru ekranı aracılığıyla bünyesine yeni personeller almaya devam ediyor. Özellikle Başkent Ankara ve ülkenin güney bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kızılay personel alımı için müracaatlar, kurumun açtığı resmi internet site üzerinden yapılabilecek. Peki, Kızılay personel alımı başvurusu hangi pozisyonlar için yapılabilecek? İşte, Kızılay personel alımı için açık pozisyonlar;
|Pozisyon
|Şehir - Ülke
|Yayın Tarihi
|Genel Başvuru (Lisans Stajyeri) (2020StajLisans)
|Ankara
|22.6.2020
|Stajyer (Endüstri Mühendisi) (StajEn)
|Ankara
|22.6.2020
|Genel Başvuru (Lise Stajyeri) (2020STAJLİSE)
|Ankara
|22.6.2020
|Genel Başvuru - Engelli Personel 2020 (ENGL-PERS2019)
|Ankara
|3.6.2020
|Doktor (Doktor 2018)
|TURKIYE
|14.5.2020
STAJYER ALIMI
1868 yılından günümüze toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen; kan, afet, uluslararası yardım, göç hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim gibi alanlarda faaliyet sunan Türk Kızılay bünyesi için "Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Sosyal Hizmetler, İİbf, Bağış Yönetimi, Şube Hizmetleri, Yazı İşleri ve Arşiv, Göç Hizmetleri, Psikoloji, Hemşire, Lojistik ve Bilgi Teknolojileri" alanlarında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere "Kısmi ve Uzun Süreli" olarak çalışabilecek "Stajyerler" aramaktayız.
Üniversitelerin bahsedilen departmanlara yönelik ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden, (mezun adaylar kabul edilmemektedir)
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan,
Staj zorunluluğu bulunan ve sigortası okul tarafından karşılanan,
İlgili üniversite tarafından devlet katkı payının ödenebileceğini kurumumuza belgeleyebilen,
İletişim becerileri güçlü,
Öğrenmeye ve gelişime açık,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi,
Araştırmacı.
ENGELLİ PERSONEL ALIMI
- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun,
- %40 veya üzeri engellilik oranına sahip (rapor beyanı zorunludur),
- İleri seviyede İngilizce veya Arapça bilgisine sahip,
- İletişim becerisi yüksek,
- Tercihen satın alma, mali işler ve idari işler alanında tecrübeli,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- Tercihen SAP programı kullanabilen,
- Dosyalama ve dokümantasyon yapabilen,
- İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,
- İşlerini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu olmayan,
- Seyahate engel bir durumu olmayan
- Ankara ilinde ikamet etmesine mani bir durumu olmayan
- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)
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