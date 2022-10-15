Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Maden#Bartın
Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:28

Bartın’ın Amasra İlçesinde kömür ocağında medyana gelen grizu patlamasında madenci yakınlarının Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde umutlu bekleyişi sürerken Kızılay soğuk havada üşüyen vatandaşlara battaniye dağıttı.

Haberin Devamı

Bartın’ın Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmelerine ait kömür ocağında elektrik trafosu nedeniyle grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralı kurtulan madenciler ile göçükten yaralı çıkartılan madencilerin getirildiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde madenci yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşmesiyle soğuyan havada hastanede bahçesinde bekleyen madenci yakınlarının imdadına ise Kızılay ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri madenci yakınlarına battaniye dağıtarak azda olsa soğuk havaya karşı vatandaşları korumaya çalıştı.

Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı

Haberin Devamı

Ayrıca Kızılay ekiplerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan sahra çadırlarında umutla bekleyen madenci yakınlarına sıcak çorba ve çay ikram ederek soğuk havaya karşı korumaya çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılay#Maden#Bartın

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması