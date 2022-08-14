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Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu

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#Tunceli#Munzur Çayı#Kızılay
Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Munzur Çayında boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:27

Tunceli'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan Kızılay'ın Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık kara yolunun 20'nci kilometresinde Halbori Gözeleri mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı’na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel, serinlemek için Munzur Çayı’na girdi.

Yüksel, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler yardıma koştu, ancak Yüksel'i kurtarmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla Yüksel sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yüksel kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olayı gören Murat Çınar, "Su seviyesi düşüktü ama akıntı çoktu ve akıntıya kapıldı. Bir ara ayağa kalktı, su yutmuş olmalı ki, düzelemedi. Akıntı alıp götürdü. Arkadaşları da vardı ama kimse kurtaramadı" dedi.

Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Munzur Çayında boğuldu

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#Tunceli#Munzur Çayı#Kızılay

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