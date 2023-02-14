Kızılay gönüllüsü Şeyma depremden sonra istifa etti, yardıma koştu

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Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehirde gönüllüleriyle yaraları sarmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen vatandaşlar, gonulluol.org platformu üzerinden açılan görevlere başvurarak gönüllü olarak çalışmalara dahil oluyorlar.

DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAK İÇİN İSTİFA EDEREK BÖLGEYE GİTTİ

23 yaşındaki Şeyda Çırak, deprem haberini alır almaz Aydın’da çalıştığı marketten istifa ederek hızla bölgeye gitti. Daha önce sağlık eğitimi alan Çırak, Kızılay Gönüllüsü olarak arama kurtarma ekiplerine ve enkaz başında bekleyen ailelere destek sağlıyor. Enkaz alanını terk etmiyor ve enkaz altından kurtarılan kedisiyle enkaz alanında uyuyor.

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ÜNİVERSİTELİ GENÇLER DEPREM BÖLGESİNE İLAÇ VE HİJYEN MALZEMELERİ GETİRDİ

İstanbul’da yaşayan konservatuvar öğrencisi Yiğit Çalık ve sporcu Uras Uçanoğlu, depremden 5 saat sonra, bölgeye gelmek için Kızılay yetkilileri ile iletişime geçtiler. Depremin 2. günü kendi özel araçlarına, çevrelerinden topladıkları ilaç ve hijyen malzemelerini doldurarak yaraları sarmak için Gaziantep’e geldiler.

GÖNÜLLÜ ÇİFT DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ HATAY’DA

Grafiker ve Ressam olan Ahmet Enis Gürcan ile Psikolog eşi Tuğçe Gürcan, deprem haberini İstanbul/Üsküdar’daki evlerinden aldılar. Hızla Hatay’a doğru yol çıkan çift, bölgede bir taraftan beslenme faaliyetlerine destek olurken diğer taraftan ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım uyguluyor.

TATİL İÇİN GELDİĞİ MERSİN’DE DEPREMZEDELERE YARDIM ULAŞTIRIYOR

Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü öğrencisi olan Ömer Faruk Ilgaz, tatil amaçlı geldiği Mersin’de depreme yakalandı. Kızılay ekibiyle iletişime geçen Ilgaz, gönüllü olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda afetzedelerle ilgileniyor. Depremzedelere yemek kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtımında görev alıyor. Gece boyunca afetzedelerin başında bekleyen Ilgaz, afetzedelere yemeğini yediriyor yaşlı afetzedelerin kişisel bakımına yardımcı oluyor.