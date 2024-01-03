Kızılay, gönderdiği ikinci yardım gemisinin Gazze'ye ulaştığını açıkladı

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Gemideki 107 tonluk insani yardım malzemesini 147 TIR’a yükleyen Kızılay; çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR’ı Gazze’ye ulaştırdığını belirtti.

Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için Türk Kızılay’ı, sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor.

Gazze’de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık bin 700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, TIR’lara yüklediği yardım malzemelerini Mısır’daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıyor.

BİN 500 TONLUK YENİ YARDIM GEMİSİ HAZIRLANIYOR

Gazze’deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye’nin dayanışma gücünü göstermek için ‘Filistin’in yaralarını birlikte saralım’ sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılay, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladı. Kızılay, gemiye bin 500 tonluk yardım yüklemeyi hedefliyor.