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Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Aylan Bebek gibi çocuklar yollarda öldü

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Suriye'de iç savaş artık 10 yılı geride bıraktı. geride yok olan bir ülke kaldı. Ülkedeki son durumu, Suriyeli göçmenlerin kaygılarını ve Türkiye'nin bu insanlık dramı içindeki yardımlarını Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık CNN TÜRK’e anlattı. Kınık, “1 milyon bebek ülkesinden uzakta dünyaya gözlerini açtı, Aylan Bebek gibi çocuklar yollarda öldü” diyor.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, 10 yılını geride bırakan Suriye iç savaşını CNN TÜRK’e bu sözlerle değerlendirdi: Suriye artık yok olmuş bir ülke 10 yıl sonra ortaya çıkan tablo bu. Kınık, “Savaşın da kuralları vardı ama Suriye'de buna uyulmadı. Aslında savaş Suriye'deydi ama tüm bölge coğrafyası hatta tüm dünya etkilendi. Acı tüm dünyaya yayıldı” diyor.

Kınık'a göre, Suriye'deki kriz dünyanın geleceği için olumsuz sinyal. Uluslararası sistem başarısız kaldı. Suriye'den sonra hiçbir şey etkisi gibi olmayacak. Kızılay Başkanı, suçlular cezalandırılmalı çağrısı da yaptı.

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