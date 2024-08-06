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Kızılay Eski Başkanı’nın kızı 15 yılla yargılanacak

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#İstanbul#Kerem Kınık#Motosiklet
Kızılay Eski Başkanı’nın kızı 15 yılla yargılanacak
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Kullandığı otomobil ile motosiklete çarparak 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, evlendikten sonra ABD’de yaşamaya başlamıştı. Demir geçen aylarda tatil için Türkiye’ye gelmişti.

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İstanbul’da, iddiaya göre, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024 saat 13.30 sıralarında 34 FKJ 390 plakalı otomobiliyle Beykoz’da ilerliyordu. Demir, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada üzerinde kasksız ve ehliyetsiz 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk (16) ile arkasında oturan Batın Barlas Çeki (16) yere savruldu. Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girdi. Kazada, Öztürk ve Çeki ile yaya bir vatandaş yaralandı. Kafasını beton dubaya çarpan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kızılay Eski Başkanı’nın kızı 15 yılla yargılanacak

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KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ AMA...

Kazanın ardından gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir, savcılık aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek kazada kusurunun bulunmadığını söyledi. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir’in, ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede, kaza anına ilişkin hazırlanan tutanakta Demir’in, kural ihlali yaptığı ve kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Demir hakkındaki iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Fatma Zehra Kınık Demir, 30 Ekim’de ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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#İstanbul#Kerem Kınık#Motosiklet

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