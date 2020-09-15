Kızılay ekibine alçak saldırı! İnsanlığı vurdular

Türkiye, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli’ye kucak açtı. Suriye’nin kuzeyinde yerel halka kan kusturan terör örgütleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarıyla temizlendi. Teröristlerin çekilmesinin ardından harabe halindeki şehirler Türkiye tarafından adeta yeniden hayata döndürüldü. Bu şehirlerden biri de El Bab’dı. Kızılay, İdlib, Afrin, Azez, Cerablus, Tel Abyad ve Resulayn’da olduğu gibi El Bab’daki savaş mağdurlarının da yaralarını sarmak için Sevgi Mağazası kurdu.

PUSU KURDULAR

El Bab Sevgi Mağazası’nda çalışan 3 personel, Kızılay’a ait yardım aracıyla dün sabah saatlerinde Çobanbey’den El Bab’a gidiyordu. Kamuflaj kıyafetler giyen ve yüzlerini maskelerle kapatan teröristler iki araçla pusu kurup Kızılay’ın aracını çapraz ateşe aldı. Kızılay aracındaki Mehmet Arif Kıdıman (40) şehit oldu. Biri tercüman olmak üzere iki personel de yaralandı. Yaralanan Kızılay personeli Çobanbey Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganlar kaçtı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain saldırıda yaralanan 2 Kızılay personelinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

BELİRGİN AMBLEMİ VAR

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık saldırının ardından bölgeye hareket etti. Kınık saldırıyı kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

‘HESABI SORULACAK’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan saldırıyla ilgili sert açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: “Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir.”

KAN MERKEZİNDEN SAVAŞ BÖLGESİNE

Saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman (40) Kızılay’ın Düzce Kan Merkezi’nde görevliydi. Suriye’deki savaş mağdurlarına destek vermek için gönüllü oldu. El Bab’daki Sevgi Mağazası’nda çalışacaktı. Yolda uğradığı hain saldırıda şehit oldu. Düzce Kalıcı Konutları’nda oturan ailesi acı haberi Kızılay yetkililerinden aldı. Şehit Kıdıman için Gaziantep’te tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Düzce’ye gönderildi.

ERDOĞAN: HAİN SALDIRI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Mehmet Arif Kıdıman’a rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Suriye’nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

OKTAY: ALÇAKÇA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi. Fuat Oktay Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Suriye’de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyla ilgili Twitter’dan “Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına alçakça düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kızılay personelimize acil şifalar diliyorum” paylaşımında bulundu. CHP de resmi Twitter hesabından, “Şehit olan Kızılay personelimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifa diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun” mesajını yazdı.

Türk Kızılay son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etti. Kuruluşundan bugüne137 ülkeye yardım eli uzattı.

Hürriyet fotomuhabiri Levent Kulu, İdlib'de Kızılay'ın açtığı Sevgi Mazağası'nda bu fotoğrafları çekmiş, özellikle savaş mağduru kadın ve çocukların sevinçlerine ortak olmuştu.

