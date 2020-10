Kızılay, Edirne’de kan bağış çadırı açtı

Türk Kızılay'ı Edirne Kan Bağış Merkezi, kentin en yoğun bölgesi Saraçlar Caddesi’nde bağış çadırı açtı. Stokların gittikçe azaldığı son dönemde farkındalık yaratmayı amaçlayan kurum, 15 - 16 - 17 Ekim tarihleri arasında açık kalacak kan bağışı çadırında yıl sonu hedefi olan 27 bin kan stoğuna ulaşmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, kan stoklarının son dönemde çok düştüğüne dikkat çekerek, vatandaşları bağış yapmaya çağırdı.



’TÜM EDİRNE’Yİ BEKLİYORUZ’



Kanın tek kaynağının insan olduğunu hatırlatan Çakay, "Pandemi döneminde okulların tatil olması sürecinde kan stoklarımız çok aşağı düştü. İmdat seviyesinde şu anda. Bugüne kadar Edirne’de geçtiğimiz yıllarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık fakat umuyoruz ki Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranışından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamamayı ümit ediyoruz. Biz 15-16-17 Ekim’de burada bir kampanya başlattık ve tüm Edirne halkını bu kampanyaya davet ediyoruz" dedi.



’HERKESİN KAN BAĞIŞI ALIŞKANLIĞI KAZANMASI GEREKİYOR’



Toplumda her bireyin kan bağışı alışkanlığını kazanması gerektiğinin altını çizen Çakay, "Dolayısıyla kan öyle bir ihtiyaç ki, her verdiğiniz kanı inanın siz kendinize veriyorsunuz, kendiniz için veriyorsunuz. Toplumsal ve bireysel olarak sağlık durumu el veren her insanın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Ben diyorum ki, Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza gelin dünyaya bir örnek olalım ve bu durumu dünya standartlarının üstüne taşıyalım. İnanın vermiş olduğunuz her kanı kendi aileniz için veriyorsunuz, geleceğiniz için veriyorsunuz. Bugün verdiğiniz bir kan bir başkasını teşvik ediyor. Bu teşviklerle, örneklerle çoğaltabiliyoruz" diye konuştu.



’9 BİN EKSİĞİMİZ VAR’



Şu anda stokların sınırda olduğuna sözlerine ekleyen Çakay, "Diyoruz ki; şu an stoklarımız gerçekten sınırda, tüm Edirne halkına sizlerinde aracılığıyla buradaki kampanyaya desteğe bekliyoruz. Hedefimiz 27 bin. Yıl sonuna geliyoruz. Şu anda 16 bindeyiz, yani 9 bin eksiğimiz var. Dolayısıyla bu süre içerisinde bu eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Edirne’nin kullandığı ihtiyacın altında kan topluyoruz, bunu geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.