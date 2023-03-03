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Kızılay: Depremzedelere 70 milyon TL değerinde alışveriş kartı dağıtılacak

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#İSTANBUL#KIZILAY#DEPREM
Kızılay: Depremzedelere 70 milyon TL değerinde alışveriş kartı dağıtılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 17:40

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Kızılay, depremzedelere 70 milyon TL değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacağını açıkladı. Kızılay, 500 liralık yardım kartlarından afetzedelerin yararlanabilmesi için bazı şartların aranacağını duyurdu.

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Afetzedelerin gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını en yakınlarındaki zincir marketlerden karşılamaları için “Alışveriş Kartı” uygulaması başlatıyor.

Zincir marketlerin faaliyette olduğu 7’si afet bölgesindeki iller olmak üzere toplamda 76 ile tahliye edilen afetzedeler için ilk etapta toplam 70 milyon TL değerinde 140 bin adet “Kızılay Alışveriş kartı” dağıtılacak.

ALIŞVERİŞ KARTLARINI KIZILAY ŞUBELERİ DAĞITACAK

Afetzedelerin alışveriş kartlarından yararlanabilmesi için bazı şartların olduğunun belirtildiği konuya ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılacak. Ancak afetzedelerin bu kartlardan yararlanmaları için bazı kriterler olacak. Belirlenen afetzedeler kartlarını almak için Kızılay şubelerine başvuru yapabilecek. Afetzede vatandaşlara verilecek kart sayısı hanedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebilecek. Kart ile birlikte afetzedelere kartın kullanımına ilişkin kılavuz/broşür dağıtılacak. Kartların son kullanım tarihi ise 01.05.2023 olacak.”

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#İSTANBUL#KIZILAY#DEPREM

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