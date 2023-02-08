Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kızılay deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#İSTANBUL#AFAD
Kızılay deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 09:10

10 ili etkileyen büyük depremin ardından Kızılay, bölgeye intikal ettirdiği personel ve gönüllüleriyle yardım çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendiren Kızılay, barınma, beslenme ve kan sevkiyatını da devam ettirdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 68 ikram aracı, 19 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 4 mobil ikram aracı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin 2 gününe yaklaşırken 600 bin kişilik beslenme desteği verdi. 400 bin adet de ikram malzemesi dağıtan Kızılay ayrıca 10 bine yakın battaniye ve 80 bin litre suyu vatandaşların hizmetine sundu.

İNSAN KAYNAĞI SEVKİYATI SÜRDÜRÜLÜYOR

İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

Kızılay deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor

Haberin Devamı

YARDIMLAR HELİKOPTERLERLE AFET BÖLGESİNE ULAŞTIRILIYOR

Depremzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarışan ekipler, Elbistan’a karayoluyla ulaşımda sıkıntı yaşanması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterlerle su ve gıda kolilerini bölgeye transfer ediyor.

Kızılay deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor

KAN BAĞIŞI ZAMANA YAYILMALI

Kızılay afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulundu. İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılay#İSTANBUL#AFAD

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Yerle bir olan binadan mucize kurtuluş: 9. kattan yere yuvarlandılar

Yerle bir olan binadan mucize kurtuluş: 9. kattan yere yuvarlandılar

#Adana
‘Hayat’ın kolonları kesilmiş

‘Hayat’ın kolonları kesilmiş

#Malatya