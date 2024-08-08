Kızılay, Çukurova Üniversitesi ile proje başlattı

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Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in katılıyla Ç.Ü’de düzenlenen toplantıda, proje kapsamında protokol imzalandı.



ÇÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak için büyük çaba harcadıklarını belirterek, “Türk Kızılay olarak, düzenli kan bağışının yanı sıra talasemili ve orak hücre anemili bireylerin kan ihtiyacı konusunda toplumsal bilinci geliştirmek üzere Çukurova Üniversitesi’yle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Projenin kapsamına ilişkin bilgi veren Saygılı, bu iş birliği protokolü ile üniversitenin tıp fakültesi eğitim programına "Kan Hastalıklarını Önleme ve Kan Bağışı" konusu eklenerek her yıl düzenli olarak etkinlikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

MODEL OLACAK

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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise gönüllü bağışın önemine vurgu yaparak, Kızılay ile işbirliği yaptıkları bu projenin bir model olacağını ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.