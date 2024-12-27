Kızılay çalışanları kamu görevlisi mi, değil mi? Yargıtay’da Kızılay tartışması

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N.S.’nin 312 bin 839 TL’yi zimmetine geçirdiği ve resmi kurumlar nezdinden 23 bin 75 TL tutarında gecikme ve idari para cezaları ödenmesine sebep olduğu iddia edildi. Davaya bakan Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında, sanık N.S.’ye nitelikli zimmet suçundan ceza verdi.

O İFADE YENİ YASADA YOK

Kararın temyiz incelemesi ise Yargıtay 5. Dairesi tarafından yapıldı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire “Dernekler Kanunu’nda, Türkiye Kızılay Derneği görevlilerinin veya dernek malına karşı suç işleyenlerin kamu görevlisi gibi cezalandırılacağına dair bir düzenlenme bulunmaması nedeniyle sanığın zimmet suçunun faili olmayacağı” gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire sanığın, zimmet suçundan değil, uzlaştırma kapsamındaki suçlardan olan ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti. 27 Mart 2023 tarihli kararın gerekçesinde, mülga (kaldırılan) 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nda, “Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumu’nun mal ve paraları devlet malı sayılır. Buna karşı suç işleyenler devlet memuru gibi cezalandırılır” hükmünün bulunduğu, bu düzenlemeye göre sanığın eylemlerinin zimmet suçunu oluşturabileceğine ancak 2004’te yürürlüğe giren yeni Dernekler Kanunu’nda, “Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumu’nun mal ve paralarına karşı suç suç işleyenlerin devlet memuru gibi cezalandırılacağı”na ilişkin düzenlemenin bulunmadığı belirtildi.

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bir üye karara karşı

Bir üye de çoğunluk görüşüne karşı çıkarak, yazdığı karşı oy yazısında, Türkiye Kızılay Derneği’nin yürüttüğü faaliyetlerin kamusal faaliyet niteliği taşıdığını belirterek, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Kızılay Derneği’nde görev yapan yönetici ve çalışanların kamu görevlisi tanımı içine girdikleri ve zimmet suçunun faili olabilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kişilerin kamu görevlisi gibi cezalandırılacakları şeklinde özel düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. Suç tarihi 1 Ocak 2009 sonrasına ait olan birden çok kararda Türkiye Kızılay Derneği’nde görev yapan yönetici ve çalışanların zimmet suçunun faili olabileceği kabul edilmiştir. Belirttiğim tüm bu nedenlerden dolayı sanık N.S.’nin eylemlerinin zimmet şeklinde kabul edilmesi gerekir.”

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‘ZİMMETTEN YARGILANAMAZLAR’

Yargıtay, zimmet suçundan yargılanan bir Türk Kızılay Derneği çalışanının dosyasında ilginç bir karara imza attı. Yargıtay, oy çokluğuyla, Kızılay Derneği çalışanlarının, zimmet suçunun faili olmayacaklarını, çünkü kamu görevlisi olmadıkları ve derneğin de kamu hizmeti yürüttüğünün kabul edilmeyeceğine hükmetti. Karara bir üye karşı çıktı.