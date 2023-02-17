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Kızılay bin 648 köye yardım götürdü

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#Kızılay#Afad#Deprem
Kızılay bin 648 köye yardım götürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 15:05

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay, profesyonel ekiplerini ve gönüllülerini deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, temel beslenme ihtiyacı bulunduğu bilgisi alınan 5 ilde bin 648 köye kara yolu, off road gönüllüleri ve TSK'ya ait helikopterlerle yardım götürdü.

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Afet bölgesinde 500'den fazla noktada hizmet veren Kızılay, depremin 12. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Adıyaman, Malatya, Hatay-İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan-Merkez)'a bağlı bin 648 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları taşınıyor.

Karayolu ile ulaşılamayan yerlere, off road gönüllü grupları ve TSK'ya ait helikopterlerle ulaşarak, ihtiyaç malzemelerini köylere bırakılıyor.

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#Kızılay#Afad#Deprem

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