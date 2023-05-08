Kızılay Başkanı Kınık’ı görevden alacağım

Haberin Devamı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı eleştirerek şunları söyledi: “Bir mayıs ayında benim dedelerim Yalova meydanında Kızılay’ın çadırında kalmışlar. O zaman Kızılay çadır satmıyor, bedava veriyor. Tam 99 yıl sonra bir mayıs ayında buradan sesleniyorum. 99 yıl önce burada Kızılay’ın çadırında kalan dedeme bedava çadır veren Kızılay, Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay’da çadır sattı. İlk işim ne biliyor musunuz? Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı’nı görevden alacağım. Devleti yeniden ayağa kaldıracağız. TÜİK’e, Merkez Bankası’na, ÖSYM’ye güven duyulacak. Analara 4 sözüm var. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek. Ucuz süt içecek.”



