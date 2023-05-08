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Kızılay Başkanı Kınık’ı görevden alacağım

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#Muharrem İnce#Kızılay#Seçim
Kızılay Başkanı Kınık’ı görevden alacağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da vatandaşlarla buluştu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı eleştirerek şunları söyledi: “Bir mayıs ayında benim dedelerim Yalova meydanında Kızılay’ın çadırında kalmışlar. O zaman Kızılay çadır satmıyor, bedava veriyor. Tam 99 yıl sonra bir mayıs ayında buradan sesleniyorum. 99 yıl önce burada Kızılay’ın çadırında kalan dedeme bedava çadır veren Kızılay, Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay’da çadır sattı. İlk işim ne biliyor musunuz? Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı’nı görevden alacağım. Devleti yeniden ayağa kaldıracağız. TÜİK’e, Merkez Bankası’na, ÖSYM’ye güven duyulacak. Analara 4 sözüm var. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek. Ucuz süt içecek.”

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#Muharrem İnce#Kızılay#Seçim

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