Kızılay Başkanı Kınık: Yangın bölgelerinde 300 bin kişiye destek sağladık

Bayburt’a gelen Kızılay Genel Başkanı Kınık, Şube Başkanlığı’nı ziyaret ederek, kentteki faaliyetleri inceledi. Kınık’a, Bayburt Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik ve Genç Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Hasan Türkoğlu da eşlik etti. Ziyaretin ardından Şube Başkanı Hümeyra Çelik, Hasan Türkoğlu ve Bayburt Genç Kızılay Başkanı Bedirhan Polat, Kınık’a Bayburt yöresine ait ehram kete ve Bayburt balı hediye etti.

‘GIDA GÜVENLİĞİ ALANINDA GAYRET SARF EDİYORUZ’

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kerem Kınık, Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili konuştu. Türkiye’de 28 Temmuz’da artarak 8 ili etkisi altına alan orman yangınlarında Kızılay’ın sahada seferberlik halinde olduğunu kaydeden Kınık, “8 ilimizde 113 dağıtım noktasında bazı bölgelerdeki yangınlar söndürüldüğü için oralarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. 100 civarında aracımızla 13 TIR’la her gün bölgelere insani yardım malzemeleri taşıyoruz. Afet, haberleşme ve koordinasyon araçlarımız var, sahadayız. Ağırlıklı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kızılay, beslenme ve gıda güvenliği alanında gayret sarf ediyor. Bununla beraber AFAD koordinasyonunda hizmet kümelerine, devletimize de destek veriyoruz. Özellikle psikososyal destek, lojistik, insani yardım malzemelerinin sevki, depolanması ve vatandaşlara ulaştırılmasının yanında barınma noktasında ihtiyaç duyulan yerlerde de çalışma yapıyoruz. Yangınla mücadele eden kahramanlara, orman işçilerine, itfaiyecilere ve AFAD ekiplerine destek oluyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin insana destek sağladık. Özellikle tahliye edilen bölgelerde evleri yanan veya evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımıza yönelik gıda desteğimiz düzenli olarak devam ediyor. Mutfaklarımızda 3 öğün yemeklerimiz pişiyor” diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kınık, “Evi hasar görmüş veya evine ulaşamayan insanlarımıza giysi desteği veriyoruz. Covid-19 salgını devam ediyor ve bu çok ciddi bir risk. Hijyen ve maske desteği hem çalışanlara hem vatandaşlarımıza yönelik devam ettiriyoruz. Bir taraftan da yardım kampanyamız var. Yardım kampanyamızı da 100 binlerce vatandaşımız destekliyor. Sahada gönüllerimizle bu faaliyetleri destekleyen bağışçılarımızla beraber insan ıstırabını dindirmeye gayret ediyoruz. Sahada büyük bir seferberlik var. Millet olarak seferber olduk. Belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlarımız, afet kurumlarımız, bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz, herkes sahada. Hepimiz sahadayız ve elimizden geldiği kadar bu afeti en az hasarla ve en kısa sürede atlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

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