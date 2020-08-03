Kızılay Başkanı Kınık: Yaklaşık 150 bin hisse kurban vekaleti aldık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılay 2020 Kurban Organizasyonu'nda yaklaşık 150 bin hisse kurban vekâleti aldık. Bağışçılarımız 50 bin hisseyi yurt içinde 81 ilde 100 bin hisseyi yurt dışında 16 ülkede dağıtmamızı istediler. Kurbanlar yurt içi 44 kombinada yurt dışı 38 mezbahada kesildi. Allah kabul etsin" dedi.