Kızılay Başkanı Kerem Kınık: "Bütün kapasitemiz bölgeye sevk edildi"

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamaları şöyle:

Arama kurtarma ekiplerimiz 5 6 bin farklı noktaya müdahale etmek zorunda. Kapanan yollar var… Ulaşım kurmak zorlaşıyor. Enkazın altındaki vatandaşlar için zamanla yarışıyoruz zor zor bir felaketten geçiyoruz. şu an ulusal tüm kapasitelerimiz tüm bölgelere sefer edildi. Biz Kızılay olarak 1200 personelle sahadayız. 20 bini aşkın kişiden oluşan ekipler var sahada. Vatandaşlar da dişiyle tırnağıyla bir canlıya daha ulaşabilir miyiz diye çalışıyor.

Sabah bir çağrı yaptık. kan bağışı için şu an 40 bin kan bağışı yapıldı. Yarında devam edeceğiz. Kan verme merkezlerimiz yarın da açık olacak. Yarın ekipleri biraz dinlendireceğiz. Kanları tahlil edeceğiz. 11.00-12.00 gibi yeniden başlayacağız. Yaralı sayısı çok fazla.

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HATAY'A İNTİKALDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR YAŞANIYOR

Hastanelerde acil birimleri, yoğun bakım ünitelerinde hasarlar var. Şu anda yoğun şekilde yaralılar civar illere transfer ediliyor. Burada çalışan sağlık personeli de afetzede olduğu için onlar için çok zor süreç. Dışarıdan gelen hekimlerimiz burada hastanelerde. Yaralılar için sahra hastaneler de kuruluyor. Enkazların büyük oranda tespiti yapıldı, tamamına ulaşıldı, arama kurtarma planlaması yapıldı. Şu an ulaşılamayan bir nokta yok. Ulaşım tespiti yapılıyor, arama kurtarma ekipleri müdahaleyi sıraya alıyor. Özellikle HATAY'a intikalden kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Yıkılmış, hasar görmüş bina envanteri çıkarıldı.

5-6 bin binadan bahsediyoruz. Burada bir sıralamaya gidilmesi gerek. Dünyadan yardım onun için istendi. Biz de Kızılhaç aracılığı ile çağrıda bulundu. Şu anda hazırlananlar, yolda olanlar var. Yarın sahada daha çok sayıda içeriden ve yurt dışından gelen müdahale ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerinin olduğunu göreceğiz.



72 saat çok kritik. O kadar yoğun şartlarda, bizi zorlayacak bir zaman dilimi oldu. Olabilecek ne kadar risk varsa hepsi üst üste girmiş durumda. Gerçekten bir imtihandan geçiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan ilk etapta iş insanlarımızdan, sanayicilerimizden yardım talep ediyoruz. 6-7 vilayetimize destek verebilecek depo noktaları tespit edildi. Vatandaşlarımız çok samimi duygularla 'Arabamızın bagajına atalım getirelim' diye bu işe girilmemesi lazım. Yolda araçlar düştü, yaklaşık 50 metre fay kırığı vardı. Yollarda kar ve buz var. Ciddi hasarlar var. Vatandaşlarımız biriz daha sabretsinler. Gıda, ısınma, battaniye, mont, bot gibi ihtiyaçlarda vatandaşlarımızdan, iş insanlarımızdan yardım talep ettik.

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Sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Hangi malzeme hangi standartlarda tamamını ilan ettik. İhtiyaç listesi yaygınlaştırılabilir. 4 bin 500 kan çalışanımız var. Gelen başvurularda değişik sebeplerle üç kişi geliyor, 1 kişiyi alabiliyoruz. Çok kısa süre içerisinde inanılmaz başarılı bir kan alındı. Bunu güvene almak zorundayız.

Biraz sabır ve anlayış bekliyoruz. Eksikliklerimiz olacaktır, samimiyetle elimizdeki bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Üst üste binmiş iki büyük afeti yaşıyoruz. O kadar yaygın etki alanı var ki, gerçekten sabır ve işbirliğine ihtiyacımız var."