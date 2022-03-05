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Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ukrayna’da

#Dr. Kerem Kınık#Kızılay#Ukrayna
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ukrayna’da

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat sürerken Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet Ukrayna’ya giderek sivil halkın sorunlarını yerinde inceledi. Burada bir açıklama yapan Dr. Kınık, “Sivil halkın çatışma bölgesinin dışına çıkabilmesi için derhal güvenli bir insani yardım koridoru açılmalıdır” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının ardından bölgeye 8 TIR’lık insani yardım malzemesini hızla ulaştıran Kızılay, sivil halkın savaştan etkilenmemesi için de görüşmeler yürütüyor. Beraberindeki heyetle Ukrayna’nın Chernivtsi şehrine giden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Romanya Kızılhaçı Genel Sekreteri Silviu Lefter’in katılımıyla insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Chernivtsi Valisi Sergii Osachuk ve Kızılhaç ekipleri ile bir istişare toplantısı da gerçekleştiren Kınık, Chernivtsi tren istasyonunu ziyaret ederek Kızılay’ın ikram aracının bulunduğu noktada yardım faaliyetlerini inceledi.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Ukrayna’da

“BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR”

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Ukrayna’daki durumun Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki duruma doğru evrilmeye başladığını dile getiren Dr. Kınık, “Burada büyük bir kaos var. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon insan Ukrayna’yı terk etmiş durumda. Bu, hem ülke adına çok büyük bir kaos hem de bu kaosun etkileri uluslararası boyutta da ilerleyen zamanlarda hissedilmiş olacak. Özellikle Ukrayna’nın ulaşılamayan çatışma bölgelerinde sivillerin durumu kötüye gidiyor. Kiev ve Kharkiv gibi bölgelerde etkilenen insanlara da dağıtımlarımızı gerçekleştirebileceğiz. Ancak daha fazla insana daha hızlı yardım ulaştırabilmemiz için güvenli bir insani yardım koridoru gerekiyor. 2022 yılında Avrupa’nın göbeğinde bu acıların yaşanıyor olması, bu savaşın durdurulamıyor olması, evlerini terk eden 6 milyon insana koruma sağlanamıyor olması çok büyük bir insanlık ayıbı. Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara elimizi uzatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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#Dr. Kerem Kınık#Kızılay#Ukrayna

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