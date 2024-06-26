'Kızıl saçlı kız, cinayeti çözer'

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2 gün boyunca, sahipleri tatilde olan dairenin balkonunda yatan, komşuların ihbarıyla bulunan Tuğçe’nin, sol yanağında küçük bir sıyrık vardı. Ölümü polis kayıtlarına, ‘şüpheli’ kaydıyla geçirildi. Tuğçe’nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun raporundan sonra ortaya çıkacak.



Tekstilci Mete Gürsel, polise ‘Kızım 2 ay önce intihara kalkıştı. Depresyondaydı. Tedavi görüyordu’ diye ifade veren, 14 yıl önce ayrıldığı eşi Gülümser Öner’in aksine, kızının öldürüldüğünü iddia etti. Baba Gürsel, şunları anlattı:



‘Annesi Kıbrıs’tayken Tuğçe’nin yanında kızıl saçlı, 20’li yaşlarda bir kız varmış. Bakkalın çırakları servis yaparken, evde 2 gün boyunca bu kızı görmüşler. Ben Tuğçe’nin böyle bir arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Tuğçe’nin cesedi bulunduktan sonra polis eve girince bütün eşyaların dağıtılıp, çekmecelerin boşaltıldığını görmüş. Bu kız şimdi kayıp. Cinayetin çözümü için o kız mutlaka bulunmalı.’



Tuğçe’nin üniversiteli sevgilisi Ç. A.'nın ölümünden önce gelerek bir gece kızıyla birlikte kaldığını belirten baba Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Onun evden ayrıldığı sabah da Tuğçe balkona düşmüş ya da itilmiş. İki gün sonra da ihbar üzerine polisler eve gelip cesedi bulmuş.’



Mete Gürsel, kızının evde öldürülüp, intihar süsü vermek için balkona atılmış olabileceğine de belirtti.