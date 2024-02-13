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Kızıl Cin Bodrum'da görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Kızıl Cin#Bodrum#Muğla
Kızıl Cin Bodrumda görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 15:09

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'Kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı.

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Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı. Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos- Fethiye arasında etkili olan ve 'Kızıl Cin' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı. 'Kızıl Cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" dedi.

Kızıl Cin Bodrumda görüntülendi

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#Kızıl Cin#Bodrum#Muğla

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