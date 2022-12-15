Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kızı Zeynep'i boğarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Vural#İzmir#Cinayet
Kızı Zeynepi boğarak öldürmüştü: Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 15:58

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Vural'a (59) 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz baba Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural'ın (25) beraatine hükmedildi.

Haberin Devamı

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Hareket geçen ekipler, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. İncelemede Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural da tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı

Kızı Zeynepi boğarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

BABA VE KARDEŞ BERAAT ETTİ

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar Saffet Vural ile oğlu Ömer Vural'ın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman, "Mahkemenin aksine sanıkların ifadelerinde herhangi bir çelişki bulunmadığını düşünüyoruz ve mütalaayı kabul etmiyoruz. Buradaki ev, normal bir ev değil. Zeynep de ne yazık ki normal değildi. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi.

Son sözü sorulan Ayşe Vural da "Ben kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Vural#İzmir#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası