Kızı ve eşi koronavirüsten hayatını kaybeden kadın, yaşam savaşı veriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Ajax sonrası faturayı kesti Acı gerçekler... Alt seviyede, yarısı kadar bile...Ajax sonrası faturayı kesti! Acı gerçekler... "Alt seviyede, yarısı kadar bile..."#Beşiktaş
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Amazona şok Grev kararı alındıAmazon'a şok! Grev kararı alındı#Amazon
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
Squid Game cezası şoke etti... Korkunç infazSquid Game cezası şoke etti... Korkunç infaz#Kuzey Kore
Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: AşağılıksınızMesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız#Istanbul
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Flaş UFO adımı... Pentagondan itiraf gibi açıklamaFlaş UFO adımı... Pentagon'dan itiraf gibi açıklama#UFO
‘Kafasını eğdi, triplere girdi’ İşte olaylı gecenin perde arkası...‘Kafasını eğdi, triplere girdi’ İşte olaylı gecenin perde arkası...#CENGİZ KURTOĞLU
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
HABERLERGündem Haberleri

Kızı ve eşi koronavirüsten hayatını kaybeden kadın, yaşam savaşı veriyor

#Koronavirüs#Aşı#Salgın
Kızı ve eşi koronavirüsten hayatını kaybeden kadın, yaşam savaşı veriyor

SAMSUN'da, 1 yıl önce koronavirüsten ölen hemşire Meral Arbağ'ın (42) annesi Şaziye Taş (64) da koronavirüsü yenmek için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şaziye Taş'ın eşi Burhan Taş (68) ise kızının cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyerek gözyaşı dökmüş, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Haberin Devamı

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan ile anne Şaziye Taş da geçen hafta koronavirüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım'da yaşamını yitirdi.

İlgili haber

Kızıyla aynı kaderi paylaştı Koronavirüsten ölen babaya acı vedaKızıyla aynı kaderi paylaştı! Koronavirüsten ölen babaya acı vedaHaberi Görüntüle



Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi. Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.

Gözden Kaçmasın

Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandıKadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu