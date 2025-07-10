×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kızı ile birlikte kocası tarafından katledildi... ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' dediği ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Cinayet#Hüsne Sipahi
Kızı ile birlikte kocası tarafından katledildi... ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak dediği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:16

Hatay'da eşini ve kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahsın madde bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Eşi tarafından katledilen kadının komşusu, cani kocanın geçmişte de aile içerisinde silahlı saldırıda bulunduğunu belirterek, "Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 14 Haziran günü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşanmıştı. Mahalledeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan H.İ., eşi Feryal İ. (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.'yi av tüfeğiyle vurmuştu. Babası tarafından vurulan İrem olay yerinde, annesi ise 6 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Feryal İ.'nin arkadaşı olan komşu Hüsne Sipahi, olay günü yaşananları ve aile arasındaki sorunları anlattı.

Kızı ile birlikte kocası tarafından katledildi... ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak dediği ortaya çıktı



"İNSANIN TEK GÜVENECEĞİ KİŞİ EŞİDİR VE ARKADAŞIMIZ EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Eşini ve kızını öldüren şahsın geçmişte de oğluna tüfekle ateş ettiğini anlatan Hüsne Sipahi, "Çığlık seslerine koştuk. Gittiğimizde kızımız yerde vefat etmişti, annemiz yardım istiyordu. Lütfen kadınlar ve çocuklar ölmesin. İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi. Daha önce yine silahlı saldırı oldu, oğlunu hedef almıştı. O zaman oğlu kendinden daha güçlü geldi ve müdahale etti. Lütfen böyle insanlar toplum içerisinde gezmesin" dedi.

Haberin Devamı

Kızı ile birlikte kocası tarafından katledildi... ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak dediği ortaya çıktı

Feryal İ.'nin sohbet esnasında eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aralarında zaman zaman küslük olduğunu anlattığını söyleyen Sipahi, "Güzel bir hayatı vardı, güzel bir anneydi. Bizim gördüğümüz kadar mutluydu. Sadece eşi madde kullanıcısıydı, duyuyorduk ve bunu kendi söylüyordu. Bu konuda yakınıyordu, her defasında şikayetçi oluyordu. Şikayetçi olduktan sonra eşi hep tehdit ediyordu şikayetini alması için. Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu. Bundan dolayı devletimizden hep yardım bekliyordu. Kendini ve çocuğunu öldüreceğini hiç beklemiyordu. Daha önce bir defa daha böyle saldırmıştı. O saldırıdan sonra tedavi olacağını söyleyerek çok yalvardı, tedavi olacağını söyleyerek sürekli barışmak istiyordu. Devletimizden ricam bu adam bir daha serbest kalmasın" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın86 metrelik viyadükten paraşütle atladılar... Adrenalin dolu anlar görüntülendi86 metrelik viyadükten paraşütle atladılar... Adrenalin dolu anlar görüntülendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Cinayet#Hüsne Sipahi

BAKMADAN GEÇME!