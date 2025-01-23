Kızı dağa kaçırılan anneden yardım çığlığı: PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz

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Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 95'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, ‘Kahrolsun PKK’, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, kızının henüz 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, “Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Evlatlarımız kurtulana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Kızımı 13 yıl önce kaçırıp PKK'ya götürdüler. 6 yıl kızım için mücadelemi sürdürüyorum. DEM Parti ve PKK'dan hiçbir şey istememişiz, sadece doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz. Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Bir Kürt olarak yıllardır bu buradayım. Niye gelip bana bir açıklama yapmıyorlar? Çocukları Avrupa'da okuyup 7 dil öğreniyorlar, bizim fakir fukaranın çocuklarını da dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyorlar. Çocuklarımızın kalemini kırıp, yerine silah verdiler. Çocuklarını, bizim çocuklarımızın kanı ile okutuyorlar. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

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Zümrüt Salim ise tek isteğinin oğlu Hamza’ya kavuşmak olduğunu belirterek, “Oğlum beni duyuyorsan dön gel. Artık senin acına dayanamıyorum. Sen kimin için ordasın. Gel seni bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)