Kızı da otomobildeyken sürücü koltuğundaki damadını öldürdü! Katil kayınpeder cinayetin nedenini böyle anlattı

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Polatlı’da dün akşam saatlerinde Gökhan Çapar, eşi D.Ç.'yi (31) yanına alarak konuşmak için kayınpederi Mustafa Kaçan ile buluştu. Basri Mahallesi'nde boş arazide otomobilin içinde Mustafa Kaçan, kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadı Gökhan Çapar'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmada aracın arka koltuğunda oturan Mustafa Kaçan, direksiyonda bulunan damadı Gökhan Çapar'ı kızının yanında boğazından bıçakladı. Gökhan Çapar, hayatını kaybederken, Mustafa Kaçan jandarma tarafından gözaltına alındı.

'KIZIMA KÜFÜR ETTİ'

Mustafa Kaçan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Kızımı dövüyordu, pişmanım" dedi. Mustafa Kaçan, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mustafa Kaçan'ın, savcılıktaki ifadesinde de "Kızımı dövüyordu. Olay esnasında da kızıma küfretti. Ben de dayanamadım" dediği öğrenildi.

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CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Daha önce de eşi D.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen ve 'kadına karşı şiddet' suçundan kaydı bulunan Gökhan Çapar'ın, başka bir suçtan cezaevindeyken 1,5 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.

Gökhan Çapar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan eniştesi Metin Karakılıç, Gökhan Çapar'ın daha önce 2 evlilik daha yaşadığını belirterek, "Eşiyle beraber bizim sokakta 3 sene oturdu. Hiç öyle şiddet olayını görmedik. Sürekli de beraber gider gelirdik. Şiddet olayını ne gördük ne yaşadık. Sorunlar olurdu. 3-4 defa ayrılmak istediler; ama sonra yine birleştiler. Kayınpederin çok alkol aldığını duydum. Canice bir şey, böyle bir şey yapılamaz" dedi.

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Olay sonrası Çapar çiftinin 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.