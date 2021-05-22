Hüsnü EVREN / DHA
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Kızı buldu! O da öldürüldü
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki belediye evlerinde yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç. (40), dün sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.
Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.’nin eşi Yıldıray Ç.’yi (42) aradığı bildirildi.
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