Kızı buldu! O da öldürüldü

Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.’nin eşi Yıldıray Ç.’yi (42) aradığı bildirildi.

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