Kızı 146 gündür yaşam mücadelesi veren annenin feryadı: O tutuklu yargılansın

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu (24) motosikletten fırladı. Hastaneye kaldırılan Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu’nun yaşam mücadelesi 146 gündür sürüyor.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü İsa E.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dilara Aldanoğlu’nun annesi Yasemin Aldanoğlu, “Tutuklu yargılanmasını istiyorum. İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor. Hayat, bizim için karardı” dedi.