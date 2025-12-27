Kızgın yağlı cinayete 24 yıl istendi

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 07:00

İstanbul'da eşi Sinan Gürsül'ü uyurken üzerine kızgın yağ dökerek öldüren Zeynep Gürsül için ‘eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Üsküdar’da 15 Ekim 2025’te iddiaya göre, iki çocuk annesi Zeynep Gürsül (44), tartıştığı eşi Sinan Gürsül’ü (53) uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan Sinan Gürsül, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Zeynep Gürsül sorgusunda, 25 yıllık evli olduğu eşinin alkol bağımlısı olduğunu ve evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü anlattı.

Zeynep Gürsül, olay gecesi alkollü eve gelen ve kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden Zeynep Gürsül tutuklandı.

‘HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENDİ’

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Zeynep Gürsül’ün, suçu işlemeden önce makul süre boyunca Sinan Gürsül’ün uyumasını bekleyerek eylemini tasarladığı ileri sürüldü. Zeynep Gürsül’ün, ‘eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ iddiasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Zeynep Gürsül’ün yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

