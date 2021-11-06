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Kızgın yağa 14 yıl

#Kızgın Yağ#Ersin Ülker#Kübra Tayfur
Kızgın yağa 14 yıl

İstanbul’da Kübra Tayfur (30) ile Ersin Ülker (42) altı yıl önce birlikte yaşamaya başladı. Bu birlikteliklerinden de iki çocukları oldu. Ülker hırsızlık suçundan cezaevine girince Tayfur tarafından terk edildi.

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2019 yılının eylül ayında cezaevinden izinli olarak çıkan Ülker, barışma teklifini kabul etmeyen Tayfur’un evine 15 Eylül günü balkondan gizlice girdi.

Tayfur’u bacağından bıçaklayan Ülker, önceden ocağa koyarak kaynattığı yağı kadının üstüne döktü. Tutuklanan Ülker hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tayfur ise halen devam eden tedavi sürecine başladı.

Kızgın yağa 14 yıl

2 AYRI SUÇTAN CEZA

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün görülen duruşmada davayı karara bağladı. Mahkeme Ersin Ülker’i ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl hapis cezası, ‘konut dokunulmazlığı’nın ihlali suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırdı.

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