Kızgın yağa 14 yıl

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2019 yılının eylül ayında cezaevinden izinli olarak çıkan Ülker, barışma teklifini kabul etmeyen Tayfur’un evine 15 Eylül günü balkondan gizlice girdi.

Tayfur’u bacağından bıçaklayan Ülker, önceden ocağa koyarak kaynattığı yağı kadının üstüne döktü. Tutuklanan Ülker hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tayfur ise halen devam eden tedavi sürecine başladı.

2 AYRI SUÇTAN CEZA

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün görülen duruşmada davayı karara bağladı. Mahkeme Ersin Ülker’i ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl hapis cezası, ‘konut dokunulmazlığı’nın ihlali suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırdı.