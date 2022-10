‘Kızdım sandığa gitmiyorum demeyeceğiz’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’taki 2 günlük ziyareti kapsamında dün 2008 yılında özelleştirilen ve 2010’da kapatılarak yıkılan eski Tokat Sigara Fabrikası’nın olduğu bölgede basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu fabrikanın hakkını sormak bana değil, Tokatlılara düşüyor. Bu fabrikada çalışan binlerce insan vardı. Onların evlatları vardı. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yöneltilmiyor demektir. Ama bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, bu milletin hoşgörüsüne güveniyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Tokat’ta kapatılan tütün fabrikası önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

‘ÇIKMAZDAN KURTARACAĞIZ’

Seçimin yaklaştığını ve vatandaşların sandığa gitmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Seçim gelecek, sandık kurulacak. Tüm işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri daha doğrusu ne ekiyorsa, ne biçiyorsa, kim çalışıyorsa, kim alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım. Kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım demokratik yollardan. Bunu bekliyorum. Yakında sandık gelecek. Hep beraber sandığa gideceğiz. Yani efendim bugün kızdım, sandığa gitmiyorum değil. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye’yi yetkin insanlara teslim edeceğiz.”

KAVGAYA NİYETİM YOK

Kılıçdaroğlu Tokat programının ardından Sivas’a gitti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Kılıçdaroğlu, halka seslenirken de şöyle dedi: “Size kendi içinde barışık, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu güzel bir Türkiye vaat ediyorum. Onlar kavga ediyorlar. Benim kavga etmeye niyetim yok. Ben her evde huzurun olmasını isteyen bir kişiyim. Onlar diyorlar, ‘Gel tartışalım’. ‘Hay hay, buyurun gelin’ diyorum. Sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Cesaretiniz varsa, yüreğiniz varsa gel tartışalım. Çünkü ben bilgime güveniyorum. Vizyonuma güveniyorum. İnancıma güveniyorum. Kimliğime güveniyorum ve bütün vatandaşların inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorum.”