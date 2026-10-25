Kızamıkta endişelendiren oran

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TÜRKİYE’deki kızamık vakalarının 3 binli rakamlara ulaştığı belirtilirken, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kızamıkta gelinen son noktayı Hürriyet’e anlattı:

TEMAS RİSKİ ARTIYOR

“Kızamık vakaları sadece Türkiye’de değil, dünyada da artıyor. Örneğin ABD’de ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Bir hastalığın salgın oluşturabilmesi için o hastalığın bir eşik değerinin olması gerekir. Kızamıkta bu değer yüzde 95. Altına inmesi salgın riskinin ciddi arttığı anlamına gelir ki Türkiye’de aşılanma oranı yüzde 92’ye geriledi. Oysa Türkiye’de 2013’te kızamık aşılama oranı yüzde 98’lerdeydi. COVID-19 sonrası ortaya çıkan aşı karşıtlığı nedeniyle halkta tereddüt başladı. Dünya Sağlık Örgütü’ne en son bildirilen kızamık aşılama oranı yüzde 92. Yani Türkiye, kızamık salgınına açık hale geldi. Yüzde 98’i aşıladığınızda, kızamık taşıyan bir çocuğun duyarlı çocukla karşılaşma oranı düşük oluyor. Aşılanma oranı yüzde 92 olunca aşılanmayan çocuk sayısı yüzde 8’e yükseliyor ve çocukların hatta yetişkinlerin duyarlı kişilerle teması kolaylaşıyor.

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‘SSPE GÖRÜLEBİLİR’

Bazı ülkeler (Fransa, Ukrayna, İtalya) aşıyı zorunlu hale getirdi. Aşı yaptırmayanlar sinema ve tiyatro gibi toplu ve kapalı etkinliklere giremiyor. Bizde de böyle bir salgın çıkmadan, tedbirler alınmalı. Aksi halde çok sayıda ölüm olur. Örneğin Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE - Kızamık virüsünün geçirilmesinden yıllar sonra ortaya çıkan, merkezi sinir sistemini etkileyen ilerleyici, kronik ve genellikle ölümcül beyin iltihabı) diye bir hastalık var. Kızamıktan 7-10 yıl sonra ortaya çıkan ölümcül bir hastalık. Bizde son yıllarda görülmüyordu, ama vakalar binler civarında giderse SSPE de görülebilir.

‘BİLİMSEL KANIT YOK’

Dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de kızamık aşılarının otizme sebep olduğu gibi bir kanı hâkim. Hatta bu durum bir ara, bilimsel bir kanıtı olmadığı halde aşıların içindeki cıvaya bağlanmıştı. Cıva da aşılardan çıkarıldı. Ama hâlâ aşı karşıtı söylemler devam ediyor. Oysa bu tamamen gerçek dışı. Kızamık aşısının yapıldığı dönemle, otizmin belirtilerinin ortaya çıktığı dönem birbirine uyuyor. Tüm karmaşa da buradan kaynaklanıyor.”