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Kızamık geri mi döndü

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#Pandemi#Kızamık#Haluk Çokuğraş
Kızamık geri mi döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Pandemi sırasında artan aşı karşıtlığının etkisiyle çocukluk çağı aşılama oranlarının düşmesi ve düzensiz göçle aşı takiplerinin zorlaşması, yıllardır görülmeyen kızamık vakalarının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

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Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, yıllar sonra ilk kez bir kızamık vakasını hastaneye yatırdıklarını belirterek şu uyarıları yaptı:

Kızamık geri mi döndü

"Son derece de iyi bir aşılama takvimimiz var. Ama bu oran son yıllarda biraz azaldı. Burada kritik sınır, örneğin kızamık için, yüzde 95'tir. Yüzde 95'in altına inerse, hele de 90'lara düşerse o zaman kızamık salgınlarının görülme ihtimali de artar. Son zamanlarda kızamıkta gerçekten bir artış olduğunu görüyoruz. Dün bir kızamık vakası yatırdık kliniğimize. Yabancı uyruklu bir hastaydı. Aşıları tam yapılmamış olan bir hasta. Dört dörtlük bir kızamıktı. Kızamık, bizim asistanlığımız döneminde çok korkulan bir hastalıktı. Haftada 2 ya da 3, kızamığa bağlı ölümler görürdük. Bağışıklık sistemini ciddi olarak baskılayan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Tabii ki o eski günlerimize tekrar dönmek istemiyoruz."

 

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#Pandemi#Kızamık#Haluk Çokuğraş

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