Kız yurdunu ayağa kaldıran olayda müdür görevden alındı

İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda, 29 Mart günü meydana gelen olayda, binaya giren bir şüphelinin içeride uygunsuz hareketlerde bulundu. Durumu fark eden öğrencilerin ihbarı üzerine yurt güvenlik görevlileri müdahale ederek şüpheliyi dışarı çıkardı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.K. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İzmir Valiliği, yaşanan olayın ardından konuyla ilgili ivedilikle idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yurt müdürü N.D.D.'nin bugün itibarıyla görevinden alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İlimiz Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda, 29.03.2026 Pazar günü saat 00.10 sıralarında, şüpheli bir şahsın yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine emniyet güçlerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiş, şüpheli U.K. olay yerinden uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alınmıştır. U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatılmış, yurt müdürü N.D.D. bugün itibarıyla görevden alınmıştır."